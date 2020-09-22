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Зеленський призначив послів в Тунісі та Нігерії

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 19:09
Зеленський призначив послів в Тунісі та Нігерії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів у Тунісі та Нігерії. Ними стали Володимир Хоманець і Валерій Кірдоду.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

"Призначити Хоманца Володимира Анатолійовича Надзвичайним i Повноважним послом України в Туніській Республіці", - йдеться в указі №405/2020.

Зазначимо, Володимир Хоманець обіймав посаду начальник управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України.

"Призначити Кірдоду Валерія Миколайовича Надзвичайним і Повноважним послом України у Федеративній Республіці Нігерія", - йдеться в указі 404/2020.

Валерій Кірдоду раніше був послом України в Алжирі і Малі.

Нагадаємо, вчора Зеленський призначив Андрія Плахотнюка послом України у Швеції.

Крім того, 12 серпня президент підписав указ, яким призначив послом України в Мексиці Оксану Дромарецьку. Також Зеленський призначив посла на Кіпрі, яким став Руслан Німчинського.

Додамо, що 10 вересня Володимир Зеленський звільнив послів у Кореї та Ізраїлі. При цьому президент призначив нових послів в Ізраїлі та Казахстані. Ними стали Євген Корнійчук і Петро Врублевський.

Раніше повідомлялося, що посол України в Хорватії Василь Кирилич був призначений за сумісництвом послом в Боснії і Герцеговині. Відповідний указ був оприлюднений 28 липня.

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