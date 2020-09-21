Зеленский назначил посла в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Италии. Им стал Ярослав Мельник.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 21 сентября.

"Назначить Мельника Ярослава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике", - говорится в указе №399/2020.

Отметим, Ярослав Мельник с 2014 года работал руководителем главного департамента государственного протокола и церемониала администрации президента Украины.

В 2008-2010 годах был заместителем руководителя торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии при генеральном консульстве в Милане.

Напомним, 15 июля Владимир Зеленский уволил Евгения Перелыгина с должности посла в Италии.

Кроме того, Зеленский сменил посла в Мексике, а также назначил нового посла Украины на Кипре.

Добавим, что 10 сентября Владимир Зеленский провел кадровые изменения в посольствах Кореи, Израиля и Казахстана.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Хорватии Василий Кирилич был назначен по совместительству послом в Боснии и Герцеговине.