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Зеленский назначил себе еще одного советника

Новости » Политика     05.11.2019 - 21:36
Зеленский назначил себе еще одного советника
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответсвующий указ был обнародован 5 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил новым советником президента Эндрю Романа Мака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответсвующий указ был обнародован во вторник, 5 ноября.

"Назначить Эндрю Романа Мака советником президента Украины, вне штата (по согласию)", - говорится в указе №807/2019.

Зеленский назначил себе еще одного советникаНапомним, 6 сентября Владимир Зеленский уволил Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей внештатных советников президента.

Кроме того, 30 июля Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил внештатного советника Михайла Радуцкого. Радуцкий с 2014 по 2015 года занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Добавим, что Владимир Зеленский назначил художника Гео Лероса внештатным советником главы государства. Кроме того, 5 июля Зеленский подписал указ о назначении Андрея Загороднюка внештатным советником президента.

Также 9 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Игоря Новикова советником президента вне штата.

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