Зеленский назначил нового советника

Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Президент назначил Андрея Загороднюка внештатным советником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Загороднюка своим советником. Об этом говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте президента.

Зеленский указом №488 / 2019 назначил Загороднюка внештатным советником.

Загороднюк с августа 2015 года занимал должность руководителя Проектного офиса реформ при Министерстве обороны Украины. В настоящее время он является руководителем компании "Дискавери Буровое оборудование".

Напомним, ранее Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником.

Добавим, ранее президент сократил численность сотрудников АП и переименовал "Администрацию президента" на "Офис президента". В частности, первый помощник президента, помощник президента, советники президента назначаются на должности и увольняются с должностей президентом, который непосредственно координирует их деятельность.

Также теперь штатное расписание Офиса президента утверждает руководитель аппарата. Руководитель Офиса президента должен в двухнедельный срок подать проект положения об ОП.

Добавим, ранее Зеленский заявил, что планирует переместить Администрацию президента, а на улице Банковой создать художественный музей. Глава Администрации Андрей Богдан заявил, что разработана концепция предусматривает, что переезд состоится без использования средств государства. Он отметил, что перенос АП будет реализовано за счет европейский грантов.