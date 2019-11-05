ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський призначив собі ще одного радника

Новини » Політика     05.11.2019 - 21:36
Зеленський призначив собі ще одного радника
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 5 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив новим радником президента Ендрю Романа Маку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 5 листопада.

"Призначити Ендрю Романа Маку радником президента України поза штатом (за згодою)", - йдеться в указі №807/2019.

Зеленський призначив собі ще одного радникаНагадаємо, 6 вересня Володимир Зеленський звільнив Андрія Загороднюка, Володимира Бородянського та Михайла Федорова від виконання обов'язків позаштатних радників президента.

Крім того, 30 липня Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив позаштатного радника Михайла Радуцького. Радуцький з 2014 2015 року обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Додамо, що Володимир Зеленський призначив художника Гео Лерос позаштатним радником глави держави. Крім того, 5 липня Зеленський підписав указ про призначення Андрія Загороднюка позаштатним радником президента.

Також 9 липня президент Володимир Зєленський підписав указ про призначення Ігоря Новікова радником президента поза штатом.

Адмінпослуги у будівництві повинні перевести в електронний формат, - Зеленський Зеленський доручив ввести призначення пенсій через мобільний додаток
Новини України Володимир Зеленськийсоветникнаказ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся