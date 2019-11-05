Зеленський призначив собі ще одного радника

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 5 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив новим радником президента Ендрю Романа Маку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у вівторок, 5 листопада.

"Призначити Ендрю Романа Маку радником президента України поза штатом (за згодою)", - йдеться в указі №807/2019.

Нагадаємо, 6 вересня Володимир Зеленський звільнив Андрія Загороднюка, Володимира Бородянського та Михайла Федорова від виконання обов'язків позаштатних радників президента.

Крім того, 30 липня Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив позаштатного радника Михайла Радуцького. Радуцький з 2014 2015 року обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Додамо, що Володимир Зеленський призначив художника Гео Лерос позаштатним радником глави держави. Крім того, 5 липня Зеленський підписав указ про призначення Андрія Загороднюка позаштатним радником президента.

Також 9 липня президент Володимир Зєленський підписав указ про призначення Ігоря Новікова радником президента поза штатом.