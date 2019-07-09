Зеленский назначил еще одного внештатного советника

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соответствующий указ был обнародован 9 июля

Президент Украины Владимир Зеленский назначил себе еще одного внештатного советника - Игоря Новикова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 9 июля.

"Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе №507/2019.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником.

Кроме того, Владимир Зеленский назначил художника Гео Лероса внештатным советником главы государства. Кроме того, 5 июля Зеленский подписал указ о назначении Андрея Загороднюка внештатным советником президента.

Отметим, ранее президент сократил численность сотрудников АП и переименовал "Администрацию президента" на "Офис президента". В частности, первый помощник президента, помощник президента, советники президента назначаются на должности и увольняются с должностей президентом, который непосредственно координирует их деятельность.