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Зеленский уволил трех советников

Новости » Политика    06.09.2019 - 20:12
Зеленский уволил трех советников
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Советников освободили от выполнения обязанностей в связи с назначением в Кабмин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей внештатных советников президента. Об этом говорится в указах на сайте президента.

Сообщается, что президент постановил уволить Загороднюка, Бородянского и Федорова в связи с тем, что они вошли в новый состав Кабинета министров.

Депутат от партии "Слугу народа" Михаил Федоров стал вице-премьером по вопросам цифровой трансформации, Бородянский возглавил Министерство молодежи, культуры и спорта, Загороднюк стал главой Минобороны.

Напомним, 29 августа Верховная рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины. Главой правительства стал Алексей Гончарук. Народные депутаты, которые стали членами правительства, написали заявления об отказе от депутатского мандата. Их зачитал спикер Рады Дмитрий Разумков. Кроме того, все члены нового Кабмина приняли присягу.

Также РБК-Украина сообщало, что 6 сентября Кабинет министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам.

Ранее Кабмин уволил 36 заместителей министров из 12 министерств. В их числе Уляна Супрун.

Кабмин назначил 11 новых заместителей министров Зеленский сменил состав СНБО
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