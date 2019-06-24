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Зеленский назначил своим советником художника Лероса

Новости » Политика    24.06.2019 - 15:02
Зеленский назначил своим советником художника Лероса
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Лерос будет внештатным советником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил художника Гео Лероса советником главы государства. Об этом свидетельствует соответствующий указ президента №431/2019, опубликованный на сайте офиса президента.

Подчеркнем, Лерос будет внештатным советником Зеленского.

"Назначить Лероса Гео Багратовича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте документа.

Лерос отметил, что на этой должности хочет инициировать некий ежемесячный "обед с президентом", в ходе которого глава государства будет встречаться с "формирующими культурный имидж страны на мировой арене".

Зеленский назначил своим советником художника Лероса

"Первое, что я хочу инициировать, это некий "обед с президентом" раз в месяц. Это серия встреч с людьми из разных сфер, которые формируют культурный имидж страны на мировой арене. Это режиссеры, архитекторы, художники, кинооператоры, украинские дизайнеры, музыканты, креативщики, организаторы фестивалей, люди которые борются за сохранение культурного наследия (включая здания эпохи модернизма и мозаики)", - написал советник президента.

Напомним, сегодня Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав облгосадминистраций в трех областях. Ранее президент уволил предыдущих глав Черкасской, Житомирской и Ровенской облгосадминистраций Александра Вельбивца, Игоря Гундича и Алексея Муляренко.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский назначил Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

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