Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кировоградской области

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Ходунова начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. К тому же, в тот же день Зеленский уволил с должности начальника СБУ в Черкасской области Олега Бойко.

Отметим, что Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Добавим, что в представительстве ЕС ранее заявили о необходимости немедленной реформы СБУ.