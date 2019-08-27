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Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кировоградской области

Новости » Политика    27.08.2019 - 10:51
Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кировоградской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Алексея Петрова

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова начальником СБУ в Кировоградской области. Об этом говорится в указе президента.

Кроме того, Зеленский уволил Петрова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины

"Назначить Петрова Алексея Геннадьевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в указе.

Напомним, 11 июля Зеленский уволил Олега Аркуша с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградствкой области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Ходунова начальником управления Службы безопасности Украины в Черкасской области. К тому же, в тот же день Зеленский уволил с должности начальника СБУ в Черкасской области Олега Бойко.

Отметим, что Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Добавим, что в представительстве ЕС ранее заявили о необходимости немедленной реформы СБУ.

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