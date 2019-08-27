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Зеленський призначив нового начальника СБУ у Кіровоградській області

Новини » Політика    27.08.2019 - 10:51
Зеленський призначив нового начальника СБУ у Кіровоградській області
Фото: Олексій Петров (скрін відео nashigroshi.org)

Зеленський призначив Олексія Петрова

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова начальником СБУ у Кіровоградській області. Про це йдеться в указі президента.

Крім того, Зеленський звільнив Петрова з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України

"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича начальником Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області", - йдеться в указі.

Додамо, Олексій Петров - генерал-майор, екс- керівник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, якого у 2017 році призначав п'ятий президент Петро Порошенко. Він займав посаду директора навчально-наукового інституту Служби безпеки України.
Нагадаємо, 11 липня Зеленський звільнив Олега Аркуша з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кировоградствкой області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області. до того ж, в той же день Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка.

Зазначимо, Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Додамо, що у представництві ЄС раніше заявили про необхідність негайної реформи СБУ.

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