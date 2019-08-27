Зеленський призначив нового начальника СБУ у Кіровоградській області

Додамо, Олексій Петров - генерал-майор, екс- керівник Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, якого у 2017 році призначав п'ятий президент Петро Порошенко. Він займав посаду директора навчально-наукового інституту Служби безпеки України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Ходунова начальником управління Служби безпеки України в Черкаській області. до того ж, в той же день Зеленський звільнив з посади начальника СБУ в Черкаській області Олега Бойка.

Зазначимо, Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Додамо, що у представництві ЄС раніше заявили про необхідність негайної реформи СБУ.