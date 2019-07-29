Зеленский назначил бывшего гендиректора СТБ своим советником

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником. Об этом говорится на сайте президента.

В указе говорится, "назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)".

Отметим, что Бородянский был генеральным директором телеканала СТБ, с марта 2012 года возглавлял медиа-группу StarLightMedia.

Он окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.Также Бородянский был руководителем отдела по управлению медиа-активами "Альфа-банка", а с 2004 года стал генеральным директором телеканала СТБ.

Напомним, Зеленский ранее переназначил Руслана Демченко на должность советника президента. Кроме этого, президент назначил своими советниками Игоря Новикова, художника Гео Лероса, Андрея Загороднюка.

Также Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. РБК-Украина писало, что своим указом президент назначил главой администрации юриста Андрея Богдана.