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Зеленский назначил бывшего гендиректора СТБ своим советником

Новости » Политика    29.07.2019 - 13:11
Зеленский назначил бывшего гендиректора СТБ своим советником
Фото: Владимир Бородянский (facebook com noblesfortune)

Бородянский с марта 2012 года возглавлял медиа-группу StarLightMedia

Президент Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником. Об этом говорится на сайте президента.

В указе говорится, "назначить Бородянского Владимира Владимировича советником президента Украины (вне штата)".

Зеленский назначил бывшего гендиректора СТБ своим советником

Отметим, что Бородянский был генеральным директором телеканала СТБ, с марта 2012 года возглавлял медиа-группу StarLightMedia.

Он окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.Также Бородянский был руководителем отдела по управлению медиа-активами "Альфа-банка", а с 2004 года стал генеральным директором телеканала СТБ.

Напомним, Зеленский ранее переназначил Руслана Демченко на должность советника президента. Кроме этого, президент назначил своими советниками Игоря Новикова, художника Гео ЛеросаАндрея Загороднюка.

Также Зеленский назначил Сергея Шефира своим первым помощником. РБК-Украина писало, что своим указом президент назначил главой администрации юриста Андрея Богдана

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