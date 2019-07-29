Зеленський призначив колишнього гендиректора СТБ своїм радником

Фото: Володимир Бородянський (facebook com noblesfortune)

Бородянський з березня 2012 року очолював медіа-групу StarLightMedia

Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Бородянського своїм позаштатним радником. Про це йдеться на сайті президента.

В указі йдеться, "призначити Бородянського Володимира Володимировича радником президента України (поза штатом)".

Зазначимо, що Бородянський був генеральним директором телеканалу СТБ, з березня 2012 року очолював медіа-групу StarLightMedia.

Він закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю "Фінанси і кредит" Київського національного економічного університету. Також Бородянський був керівником відділу по управлінню медіа-активами "Альфа-банку", а з 2004 року став генеральним директором телеканалу СТБ.

Нагадаємо, Зеленський раніше перепризначив Руслана Демченка на посаду радника президента. Крім цього, президент призначив своїми радниками Ігоря Новікова, художника Гео Лероса, Андрія Загороднюка.

Також Зеленський призначив Сергія Шефіра своїм першим помічником. РБК-Україна писало, що своїм указом президент призначив главою адміністрації юриста Андрія Богдана.