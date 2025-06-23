Зеленський найближчими днями відвідає Раду Європи у Страсбурзі: відомі деталі поїздки

Зеленський поїде на саміт НАТО

Очікується, що цього тижня Зеленський також відвідає Гаагу, де у вівторок, 24 черня, розпочнеться саміт Альянсу. Як писали ЗМІ, участь президента в засідання лідерів країн-членів НАТО не планується. Водночас Зеленський, ймовірно, візьме участь у заході щодо озброєнь на полях саміту.

За словами брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка, після саміту НАТО Зеленський може зустрітися з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте.

Водночас як стверджувало Politico, засідання Ради Україна-НАТО на полях саміту у Гаазі вирішили не проводити.

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