Зеленский в ближайшие дни посетит Совет Европы в Страсбурге: известны детали поездки

Президент Владимир Зеленский, 25 июня, впервые посетит Совет Европы в Страсбурге. Во время поездки он выступит перед Комитетом министров Совета Европы.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-служба Совета Европы.
В частности, по приглашению президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодороса Русопулоса Зеленский выступит перед Ассамблеей во время ее летней сессии и ответит на вопросы членов.
Ожидается, что на этой неделе Зеленский также посетит Гаагу, где во вторник, 24 июня, начнется саммит Альянса. Как писали СМИ, участие президента в заседании лидеров стран-членов НАТО не планируется. В то же время Зеленский, вероятно, примет участие в мероприятии по вооружениям на полях саммита.
По словам брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка, после саммита НАТО Зеленский может встретиться с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте.
В то же время как утверждало Politico, заседание Совета Украина-НАТО на полях саммита в Гааге решили не проводить.
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