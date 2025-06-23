Зеленский в ближайшие дни посетит Совет Европы в Страсбурге: известны детали поездки

Зеленский поедет на саммит НАТО

Ожидается, что на этой неделе Зеленский также посетит Гаагу, где во вторник, 24 июня, начнется саммит Альянса. Как писали СМИ, участие президента в заседании лидеров стран-членов НАТО не планируется. В то же время Зеленский, вероятно, примет участие в мероприятии по вооружениям на полях саммита.

По словам брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка, после саммита НАТО Зеленский может встретиться с европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте.

В то же время как утверждало Politico, заседание Совета Украина-НАТО на полях саммита в Гааге решили не проводить.

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