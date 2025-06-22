Не тільки саміт НАТО. Зеленський наступного тижня поїде на ще один захід

Український президент Володимир Зеленський наступного тижня планує відвідати не тільки саміт НАТО у Гаазі. Він, як очікується, візьме участь у ще одному міжнародному заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад Парламентської асамблеї Ради Європи.

Однак наразі час виступу та сама участь українського президента ще не підтверджена остаточно, згідно з розкладом ПАРЄ.

Так, у четвер планується виступ Зеленського на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі.

Зеленський поїде на саміт НАТО

Як очікується, наступного тижня президент України відвідає Гаагу, де у вівторок, 24 червня, розпочнеться саміт НАТО. Наразі, за даними західних ЗМІ, участь Зеленського в засіданні лідерів країн НАТО не планується. Це була поступка для президента США Дональда Трампа. Однак, український президент, ймовірно, візьме участь у заході щодо озброєнь на полях саміту.

Крім того, як писав брюссельський журналіст Рікард Йозвяк, після саміту український президент може зустрітися з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте.

Однак засідання Ради Україна-НАТО на полях саміту у Гаазі вирішили не проводити, писало американське видання Politico.

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