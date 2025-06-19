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Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами після саміту НАТО в Гаазі, - ЗМІ

Четвер 19 червня 2025 18:46
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Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами після саміту НАТО в Гаазі, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Гаазі після саміту НАТО може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте та європейськими лідерами.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

Журналіст нагадав, що на саміті в Гаазі не планується проведення Ради Україна-НАТО на найвищому рівні.

"Хоча на наступному тижні на саміті НАТО не відбудеться офіційної зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, планується зустріч із Зеленським, Рютте та іншими європейськими лідерами в Гаазі безпосередньо після саміту НАТО", - повідомив Йозвяк.

Запрошення Зеленського на саміт НАТО

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня. На зустріч запросили й президента України Володимира Зеленського. Він особисто це підтвердив.

Однак, як повідомило сьогодні видання The Times, Зеленського запрошено на саміт, але зі змінами у дипломатичному званні. Це зроблено для того, щоб нібито уникнути будь-яких незручних зустрічей з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело в українській президентській палаті підтвердило, що Зеленський мав особисто взяти участь у саміті. Президент України також буде на вечері, яку влаштує король Нідерландів у вівторок увечері.

За інформацією ЗМІ, Зеленський наразі планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Однак остаточне рішення буде ухвалене ближче до заходу.

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Володимир Зеленський НАТО Гаага Марк Рютте
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