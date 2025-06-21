НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico

Обговорення війни в Україні на саміті НАТО скасували в останній момент. Причиною став змінений графік зустрічей через американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Представники НАТО вирішили скоротити порядок денний. У Гаазі, як і днями в Канаді, не буде довгих комюніке, лише короткі заяви щодо нових зобов'язань.

Скорочений графік НАТО передбачає лише дві основні події:

вітальну вечерю в замку голландської королівської родини,

одне засідання Північноатлантичної ради.

Примітно, що раніше відбувалось дві чи три основні події окрім вечері з королівською родиною.

Видання також зауважило, що наразі не зрозуміло, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок.

Також, як повідомляється, через скорочення тривалості й кількості заходів, у Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України.