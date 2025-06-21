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НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico

Гаага, Субота 21 червня 2025 18:13
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НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico Фото: НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Обговорення війни в Україні на саміті НАТО скасували в останній момент. Причиною став змінений графік зустрічей через американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Представники НАТО вирішили скоротити порядок денний. У Гаазі, як і днями в Канаді, не буде довгих комюніке, лише короткі заяви щодо нових зобов'язань.

Скорочений графік НАТО передбачає лише дві основні події:

  • вітальну вечерю в замку голландської королівської родини,
  • одне засідання Північноатлантичної ради.

Примітно, що раніше відбувалось дві чи три основні події окрім вечері з королівською родиною.

Видання також зауважило, що наразі не зрозуміло, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок.

Також, як повідомляється, через скорочення тривалості й кількості заходів, у Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України.

Як зазначає видання, це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг вирішити, як він обіцяв під час минулорічної президентської кампанії.

Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді

Зазначимо, що скорочення саміту НАТО, як раніше повідомлялось пов'язане з тим, що американський президент раніше цього тижня покинув саміт G7 у Канаді ще до його завершення.

Від початку вважалось, що американський президент поїхав раніше через загострення конфлікту на Близькому Сході, однак деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела висунули свої причини такого рішення Трампа.

Варто зауважити, раніше вже була інформація, що визнаючи небажання президента США проводити тривалі зустрічі наступне зібрання в Гаазі триватиме лише дві з половиною години.

Щодо Зеленського днями повідомлялось, що він все ж планує особисто взяти участь у саміті НАТО в Гаазі.

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