UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський: найближчим часом депутати мають напрацювати варіанти проведення виборів

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Найближчим часом депутати мають напрацювати варіанти проведення президентських виборів в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа.

"Я не тримаюся за крісло. Я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що попросив партнерів допомогти щодо безпекової ситуації під час вибрів.

"І я сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація.  Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів", - додав президент.

Вибори в Україні

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже нібито не є демократією, оскільки там давно не було виборів. За його словами, темою війни в Україні "користуються", щоб не проводити вибори.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що він готовий іти на вибори.

За словами глави держави, він попросив США забезпечити безпеку для проведення виборів. У такому разі їх можна буде провести через 60-90 днів.

Також Зеленський зазначив, що чекає на пропозиції від депутатів. Йдеться про законодавчі ініціативи, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного стану.

Голова держави пояснив, що він підтримує проведення виборів, щоб не давати підстави для маніпуляцій.

Зеленський також заявив, що Україна може провести вибори, але тільки в тому разі, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВерховна радаПрезидентські вибориВибори в Україні