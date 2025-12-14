Зеленський: найближчим часом депутати мають напрацювати варіанти проведення виборів

Найближчим часом депутати мають напрацювати варіанти проведення президентських виборів в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа.
"Я не тримаюся за крісло. Я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що попросив партнерів допомогти щодо безпекової ситуації під час вибрів.
"І я сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів", - додав президент.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже нібито не є демократією, оскільки там давно не було виборів. За його словами, темою війни в Україні "користуються", щоб не проводити вибори.
У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що він готовий іти на вибори.
За словами глави держави, він попросив США забезпечити безпеку для проведення виборів. У такому разі їх можна буде провести через 60-90 днів.
Також Зеленський зазначив, що чекає на пропозиції від депутатів. Йдеться про законодавчі ініціативи, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного стану.
Голова держави пояснив, що він підтримує проведення виборів, щоб не давати підстави для маніпуляцій.
Зеленський також заявив, що Україна може провести вибори, але тільки в тому разі, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я.