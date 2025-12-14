Зеленський: найближчим часом депутати мають напрацювати варіанти проведення виборів

Вибори в Україні

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже нібито не є демократією, оскільки там давно не було виборів. За його словами, темою війни в Україні "користуються", щоб не проводити вибори.

У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що він готовий іти на вибори.

За словами глави держави, він попросив США забезпечити безпеку для проведення виборів. У такому разі їх можна буде провести через 60-90 днів.

Також Зеленський зазначив, що чекає на пропозиції від депутатів. Йдеться про законодавчі ініціативи, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного стану.

Голова держави пояснив, що він підтримує проведення виборів, щоб не давати підстави для маніпуляцій.

Зеленський також заявив, що Україна може провести вибори, але тільки в тому разі, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я.