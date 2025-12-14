Зеленский: в ближайшее время депутаты должны наработать варианты проведения выборов

"Я не держусь за кресло, я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий", - сказал Зеленский.

Он отметил, что попросил партнеров помочь по ситуации с безопасностью во время выборов.

"И я сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это ввести, если будет так развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов", - добавил президент.