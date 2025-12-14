Зеленский: в ближайшее время депутаты должны наработать варианты проведения выборов

В ближайшее время депутаты должны наработать варианты проведения президентских выборов в Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа.
"Я не держусь за кресло, я считаю, что Украина должна быть готова к любому развитию событий", - сказал Зеленский.
Он отметил, что попросил партнеров помочь по ситуации с безопасностью во время выборов.
"И я сказал, чтобы депутаты подготовили варианты, как это ввести, если будет так развиваться ситуация. Они должны наработать в ближайшее время варианты проведения выборов", - добавил президент.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже якобы не является демократией, поскольку там давно не было выборов. По его словам, темой войны в Украине "пользуются", чтобы не проводить выборы.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он готов идти на выборы.
По словам главы государства, он попросил США обеспечить безопасность для проведения выборов. В таком случае их можно будет провести через 60-90 дней.
Также Зеленский отметил, что ждет предложений от депутатов. Речь идет о законодательных инициативах, которые позволят проводить выборы в условиях военного положения.
Глава государства пояснил, что он поддерживает проведение выборов, чтобы не давать основания для манипуляций.
Зеленский также заявил, что Украина может провести выборы, но только в том случае, если во время избирательного процесса будет обеспечено перемирие.