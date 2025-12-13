Зеленський: в найближчі дні будуть зустрічі з представниками Трампа щодо закінчення війни

Глава держави анонсував, що буде доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова та української переговорної команди щодо контактів, які вже відбулись.

Окрім того, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і представники українського сектору оборони та безпеки працюватимуть щодо гарантій безпеки для України.

Водночас, за словами Зеленського, триває розмова українських урядовців зі Сполученими Штатами та Європою щодо реального відновлення та розвитку нашої країни після війни.

Також президент України підтвердив, що у нього вже в найближчі дні відбудуться зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа.

"Найголовніше - будуть зустрічі в мене з представниками Президента Трампа, також будуть зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами щодо фундаменту миру - політичної домовленості про закінчення війни. Зараз шанс значний. Це важливо для кожного нашого міста, важливо для кожної нашої української громади. Ми працюємо для того, щоб мир для України був достойним. Щоб була гарантія – гарантія передусім того, що Росія не повернеться в Україну з третім вторгненням", - наголосив глава держави.

Зеленський висловив подяку усім, хто допомагає Україні та зазначив, що українська сторона цими днями в Берліні буде активно і констурктивно працювати з усіма, хто дійсно "може зробти угоду нормальною".