Зеленський натякнув на непрості речі у переговорах зі США щодо миру в Україні

"Говорив сьогодні з президентом Фінляндії вже – продовжуємо координуватись з Алексом. Поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці: все було дуже конструктивно", - розповів він.

Як наголосив Зеленський, є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати.

Він додав, що після повернення української делегації зі Штатів та розмови із переговірниками будуть планувати наступні кроки.

"Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної доповіді про розвиток перемовин будемо визначатися з подальшою нашою активністю", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський анонсував переговори із європейськими партнерами.

"На сьогодні заплановані перемовини з нашими друзями у Європі. Буде дуже змістовний день. Дипломатія, оборона, енергетика - пріоритети очевидні. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував він.