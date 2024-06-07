UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський наступного тижня відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі, - ЗМІ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський наступного вівторка, 11 червня, прибуде до столиці Німеччини Берліну, і в ході візиту має виступити з промовою в Бундестазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ.

Зазначається, що у вівторок і середу, 11 та 12 червня відповідно, у Берліні відбудеться конференція щодо відновлення України. Серед організаторів даного заходу - Федеральне міністерство закордонних справ. У пресі звучали припущення, що на конференцію може прибути український президент.

Щодо імовірної зустрічі Зеленського із канцлером ФРН під час візиту до країни у публікації німецького видання нічого не вказується.

У разі прибуття президента України наступного тижня до Берліна його потенційний виступ перед німецьким парламентом особисто в Бундестазі був би вперше.

Так, минулого разу Зеленський виступав у Бундестазі з віртуальною промовою ще 17 березня 2022 року.

Для можливого виступу українського президента нині особисто німецькі парламентарі мають зібратися на позачергову сесію.

Видання FAZ навело слова голови німецько-української парламентської групи Робіна Вагенера ("зелені") про те, що можливість виступити у найвищому парламенті Німеччини "була б важливим знаком нашої солідарності та дружби з Україною та вираженням нашої поваги до досягнень країни".

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський