Зеленский на следующей неделе посетит Германию и выступит в Бундестаге, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в следующий вторник, 11 июня, прибудет в столицу Германии Берлин, и в ходе визита должен выступить с речью в Бундестаге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание FAZ.
Отмечается, что во вторник и среду, 11 и 12 июня, соответственно, в Берлине состоится конференция по восстановлению Украины. Среди организаторов данного мероприятия - Федеральное министерство иностранных дел. В прессе звучало предположение, что на конференцию может прибыть украинский президент.
Что касается вероятной встречи Зеленского с канцлером ФРГ во время визита в страну в публикации немецкого издания ничего не указывается.
В случае прибытия президента Украины на следующей неделе в Берлин его потенциальное выступление перед немецким парламентом лично в Бундестаге состоялось бы впервые.
Так, в прошлый раз Зеленский выступал в Бундестаге с виртуальной речью еще 17 марта 2022 года.
Для возможного выступления украинского президента сейчас немецкие парламентарии должны собраться на внеочередную сессию.
Издание FAZ привело слова главы немецко-украинской парламентской группы Робина Вагенера ("зеленые") о том, что возможность выступить в высшем парламенте Германии "была бы важным знаком нашей солидарности и дружбы с Украиной и выражением нашего уважения к достижениям страны".
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