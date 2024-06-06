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Макрон: Франція хоче підготувати бригаду ЗСУ, але про війська в Україні не йдеться

Україна, Четвер 06 червня 2024 21:36
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Макрон: Франція хоче підготувати бригаду ЗСУ, але про війська в Україні не йдеться Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Франція хоче сформувати "французьку бригаду" для ЗСУ. Йдеться про підготовку 4500 українських військових.

Про це в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Завдання полягає в тому, щоб навчити 4500 українських солдатів, спорядити їх, навчити їх захищати свою землю і сформувати "французьку бригаду", - пояснив президент Франції.

Макрон також підкреслив, що про французьких військових в Україні наразі не йдеться.

"Президент України (Володимир Зеленський, - ред.), його міністр оборони(Рустем Умєров, - ред.) закликали усіх союзників швидше готувати солдатів... Ми повинні запитати себе, чи є це фактором ескалації. Відповідь - ні", - сказав він.

Нагадаємо, що в лютому цього року президент Франції заявив, що Франція розглядає відправку західних військ в Україну.

Дана ініціатива зустріла критику з боку кількох країн ЄС, і вже згодом Макрон запропонував створити коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні.

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Франція Еммануель Макрон Війна Росії проти України
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