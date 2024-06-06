Макрон підтвердив, що Париж дозволив Україні бити по Росії французькою зброєю
Французька влада дала Україні дозвіл на удари по російських військових цілях переданою зброєю.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
"Ми підтримуємо українців. Ми дозволяємо Україні завдавати ударів по цілям, з яких були випущені ракети. Ми забороняємо бити по цивільних нашою зброєю", - наголосив Макрон.
Більш детальних подробиць глава французької держави не розкрив.
Дальнобійні ракети від Франції
Варто зауважити, що Франція є однією із країн, яка надає Україні далекобійні ракети. Українським військовим постачають SCALP, радіус дії яких - 300 кілометрів.
При цьому нещодавно видання ВВС з посиланням на французького офіцера писало про те, що Франція дала Україні "зелене світло" на удари ракетами SCALP по російських аеродромах у Курській та Бєлгородській областях.
Офіційно таку інформацію французька влада поки що не підтверджувала.
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