Шольц пояснив дозвіл Україні використовувати німецьку зброю для ударів по РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився щодо нещодавнього дозволу для Києва завдавати ударів озброєнням, наданим Берліном, по території країни-агресора Росії. Так, глава уряду ФРН відзначив законне право України на самозахист від ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

У ході виступу у Бундестазі Шольц у четвер пояснив свій дозвіл українській стороні використовувати німецьку зброю на території РФ під час війни.

"Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися від нападів на свою територію, на свої міста та на своїх громадян", - йдеться в його заяві для членів уряду.

Шольц додав, що йдеться, зокрема, і про російські обстріли Харкова та області, та про постійні удари по прикордонних районах в Україні.

"Це також стосується атак, подібних до тих, що були в районі Харкова, які Росія здійснює з позицій у прикордонній зоні Росії", - сказав німецький канцлер.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня після довгих роздумів федеральний уряд ФРН дозволив Україні використовувати німецьку зброю проти цілей на території РФ, а саме у прикордонній зоні країни-агресора, тобто радіус ураження зовсім невеликий.

Пізніше Шольц заявив, що не вважає, що застосування Україною німецької зброї для ураження території РФ може призвести до ескалації.

Він додав, що раніше таке "табу" було знято для України з боку Вашингтона, і що президент США Джо Байден говорив про те, що йдеться "тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків".

Детальніше про те, хто ще надав Україні дозвіл використовувати їх зброю проти території РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.