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Зеленський наступного тижня відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі, - ЗМІ

П'ятниця 07 червня 2024 07:27
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Зеленський наступного тижня відвідає Німеччину та виступить у Бундестазі, - ЗМІ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський наступного вівторка, 11 червня, прибуде до столиці Німеччини Берліну, і в ході візиту має виступити з промовою в Бундестазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання FAZ.

Зазначається, що у вівторок і середу, 11 та 12 червня відповідно, у Берліні відбудеться конференція щодо відновлення України. Серед організаторів даного заходу - Федеральне міністерство закордонних справ. У пресі звучали припущення, що на конференцію може прибути український президент.

Щодо імовірної зустрічі Зеленського із канцлером ФРН під час візиту до країни у публікації німецького видання нічого не вказується.

У разі прибуття президента України наступного тижня до Берліна його потенційний виступ перед німецьким парламентом особисто в Бундестазі був би вперше.

Так, минулого разу Зеленський виступав у Бундестазі з віртуальною промовою ще 17 березня 2022 року.

Для можливого виступу українського президента нині особисто німецькі парламентарі мають зібратися на позачергову сесію.

Видання FAZ навело слова голови німецько-української парламентської групи Робіна Вагенера ("зелені") про те, що можливість виступити у найвищому парламенті Німеччини "була б важливим знаком нашої солідарності та дружби з Україною та вираженням нашої поваги до досягнень країни".

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