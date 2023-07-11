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Зеленський намагається змусити НАТО переписати підсумкове комюніке, - The Guardian

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський намагається змусити країни-члени НАТО переписати підсумкове комюніке саміту Альянсу у Вільнюсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Джерела видання в НАТО повідомили, що, на їхню думку, український лідер в останню хвилину вдається до жорсткої публічної дипломатії, спрямованої на те, щоб змусити Альянс переписати підсумкову декларацію саміту до остаточного завершення саміту в середу, 12 липня.

Зазначимо, що країни Центральної та Східної Європи наполягають на більш твердих зобов'язаннях щодо забезпечення післявоєнного членства України в НАТО на тлі зростаючого переконання, що повільний контрнаступ може спонукати Київ розглянути можливість переговорів з Москвою.

Водночас Україна вважає, що членство в НАТО є єдиним життєздатним рішенням для того, щоб не стати жертвою майбутніх нападів з боку Росії. При цьому США та деякі інші члени Альянсу побоюються, що дозвіл на вступ країни в майбутньому може бути інтерпретований Москвою як ескалація напруженості.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Раніше Зеленський розкритикував країни-члени НАТО через їхню позицію щодо України. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Зазначимо, що Україна розуміє, що не стане повноправним членом НАТО під час війни з Росією, але хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.

При цьому посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс вважає, що Україна не отримає запрошення. Проте на ньому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може його отримати.

Додамо, що у Білому дому заявили, що приєднання України до Альянсу в найближчому майбутньому є малоймовірним.

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Володимир ЗеленськийНАТО