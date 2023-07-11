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У Білому дому заявили, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому малоймовірний

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Вівторок 11 липня 2023 16:25
У Білому дому заявили, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому малоймовірний Фото: Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Приєднання України до НАТО у найближчому майбутньому є малоймовірним, адже це означає втягнення Альянсу у війну з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Ми віримо, що НАТО - це майбутнє України. Я маю на увазі, що це те, про що Альянс домовився ще у 2008 році", - сказав він.

При цьому Кірбі зазначив, що Україна має здійснити певні реформи до того, як приєднатися до НАТО.

"Зараз Україні потрібно провести деякі реформи - належне врядування, верховенство права, політичні реформи - і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ви перебуваєте в стані війни. Звичайно, вони зараз у стані війни. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне НАТО у війну з Росією", - сказав він.

Водночас Кірбі визнав розчарування з боку президента Володимира Зеленського, який розкритикував НАТО, адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, все це ми розуміємо. Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", - додав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна розуміє, що не зможе вступити до НАТО під час війни проти Росії, але хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що на саміті Україна має отримати потужний пакет підтримки, включно зі шляхом до членства в Альянсі.

Водночас посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс вважає, що Україна не отримає запрошення. Але на саміті буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може його отримати.

При цьому раніше речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр також заявляла, що Україні слід впровадити реформи, щоб відповідати стандартам країн-членів НАТО, перед тим як доєднатися до Альянсу.

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