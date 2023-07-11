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Зеленский пытается заставить НАТО переписать итоговое коммюнике, - The Guardian

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить страны-члены НАТО переписать итоговое коммюнике саммита Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Источники издания в НАТО сообщили, что, по их мнению, украинский лидер в последнюю минуту прибегает к жесткой публичной дипломатии, направленной на то, чтобы заставить Альянс переписать итоговую декларацию саммита до окончательного завершения саммита в среду, 12 июля.

Отметим, что страны Центральной и Восточной Европы настаивают на более жестких обязательствах по обеспечению послевоенного членства Украины в НАТО на фоне растущего убеждения, что медленное контрнаступление может побудить Киев рассмотреть возможность переговоров с Москвой.

В то же время, Украина считает, что членство в НАТО является единственным жизнеспособным решением для того, чтобы не стать жертвой будущих нападений со стороны России. При этом США и некоторые другие члены Альянса опасаются, что разрешение на вступление страны в будущем может быть интерпретировано Москвой как эскалация напряженности.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Ранее Зеленский подверг критике страны-члены НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Украина понимает, что не станет полноправным членом НАТО во время войны с Россией, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.

При этом посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис считает, что Украина не получит приглашение. Однако на нем будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может его получить.

Добавим, что в Белом доме заявили, что присоединение Украины к Альянсу в ближайшем будущем маловероятно.

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Владимир ЗеленскийНАТО