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Запрошення до НАТО для України у Вільнюсі не буде, - посол Литви в Альянсі

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Україна, Вівторок 11 липня 2023 14:36
Запрошення до НАТО для України у Вільнюсі не буде, - посол Литви в Альянсі Фото: посол Литви в НАТО Дейвидас Матульоніс (twitter-com-laisvoji_banga)
Автор: Наталія Гурковська

Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту у Вільнюсі. При цьому буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов вона може бути надана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Литви в НАТО Дейвидаса Матуліоніса, передає Žiniai Radio.

"А щодо цього запрошення - так, запрошення у Вільнюсі не буде, але буде встановлена набагато чіткіша процедура щодо того, як це запрошення може з'явитися, коли будуть відповідні умови", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, що формулювання, згідно з яким Україна зможе стати членом НАТО лише після закінчення війни, може спонукати Росію спеціально затягувати військові дії, Матуліоніс заявив: "Саме це і не буде сказано (на саміті, - ред.), оскільки ми також ясно уявляємо собі, що це означатиме".

Україна та НАТО

У Вільнюсі вже стартував саміт НАТО, який триватиме 11-12 липня. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо виключення плану дій щодо членства (ПДЧ) з шляху України до вступу до Альянсу. Водночас, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, запрошення союзники можуть надати тоді, коли погодять, що умови членства України відповідають необхідним потребам. Детальніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

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