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Зеленський нагородив Свириденко орденом після її відставки

11:05 15.07.2026 Ср
2 хв
Свириденко відзначили за заслуги на посаді прем'єра протягом року
aimg Тетяна Степанова
Фото: колишній прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський нагородив колишнього прем'єр-міністра Юлію Свириденко орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Президент нагородив Свириденко за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку.

Також орден Ярослава Мудрого отримав перший віце-прем’єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Відставка Свириденко

Нагадаємо, 12 липня президент України Володимир Зеленський заявив про намір перезавантажити уряд, а прем'єр-міністру Юлії Свириденко він запропонував нову посаду.

За даними джерел РБК-Україна та низки нардепів, мова йде про посаду посла України в США.

Наразі відомо, що Свириденко ще не дала згоди на пропозицію президента.

Вже 14 липня Свириденко подала у відставку. Причиною вона назвала необхідність оновлення уряду.

Замість Свириденко Кабмін може очолити глава "Нафтогазу" Сергій Корецький. Очікується, що сьогодні кандидат в прем'єри має зустрітися з фракцією "Слуга народу". А саме голосування очікується 16 липня.

Зазначимо, разом зі Свириденко автоматом у відставку йде і її уряд. Детальніше про те, як може змінитися склад Кабміну - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

При цьому більшість міністрів ймовірно збережуть посади. Однак, наразі остаточно невідомо, чи будуть змінювати міністра оборони Михайла Федерова. Серед можливих кандидатів на заміну називають очільника МВС Ігоря Клименка.

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Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів УкраїниЮлія Свириденко