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Зеленский наградил Свириденко орденом после ее отставки

11:05 15.07.2026 Ср
2 мин
Свириденко наградили за заслуги на должности премьера в течение года
aimg Татьяна Степанова
Фото: бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил бывшего премьер-министра Юлию Свириденко орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

Президент наградил Свириденко за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни и добросовестное исполнение профессионального долга.

Также орден Ярослава Мудрого получил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

Отставка Свириденко

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении перезагрузить правительство, а премьер-министру Юлии Свириденко он предложил новую должность.

По данным источников РБК-Украины и ряда нардепов, речь идет о должности посла Украины в США.

Пока известно, что Свириденко еще не дала согласия на предложение президента.

Уже 14 июля Свириденко подала в отставку. Причиной она назвала необходимость обновления правительства.

Вместо Свириденко Кабмин может возглавить глава "Нефтегаза" Сергей Корецкий. Ожидается, что сегодня кандидат в премьеры должен встретиться с фракцией "Слуга народа". А именно голосование ожидается 16 июля.

Отметим, что вместе со Свириденко автоматом в отставку идет и ее правительство. Подробнее о том, как может измениться состав Кабмина - читайте в отдельном материале РБК-Украина .

При этом большинство министров, вероятно, сохранят должности. Однако окончательно неизвестно, будут ли менять министра обороны Михаила Федерова. Среди возможных кандидатов взамен называют главу МВД Игоря Клименко.

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