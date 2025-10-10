Зеленський про можливість влаштувати блекаут у Москві: ми знаємо, що нам робити

Україна після терористичних обстрілів енергетики з боку Росії має дати відповідь. Вже є розуміння, що потрібно зробити далі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
Журналісти запитали у голови держави, чи влаштує Україна блекаут у Москві.
"Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, - захищати себе", - відповів Зеленський.
Він наголосив, що ворог накопичував засоби ураження і чекав дощу та туману, оскільки така погода заважає протиповітряній обороні, зокрема авіації.
"Вони знають, що вони роблять. А ми знаємо, що нам робити", - додав президент.
Нагадаємо, 27 вересня президент України Володимир Зеленський наголошував, що росіяни на тлі погроз влаштувати блекаут у Києві "повинні знати, що буде блекаут у Москві".
При цьому в ніч на 10 жовтня окупанти вдарили по енергетичних об'єктах Києва.
За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, через атаку понад 5800 будинків залишилися без світла. При цьому ще понад 7000 будинків залишилися без води.
Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко звернув увагу киян на прогнози про те, що схожий обстріл може повторитися найближчими днями.