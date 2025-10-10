Зеленский о возможности устроить блэкаут в Москве: мы знаем, что нам делать

Блэкаут в Москве

Напомним, 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что россияне на фоне угроз устроить блэкаут в Киеве "должны знать, что будет блэкаут в Москве".

При этом в ночь на 10 октября оккупанты ударили по энергетическим объектам Киева.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, из-за атаки более 5800 домов остались без света. При этом еще более 7000 домов остались без воды.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко обратил внимание киевлян на прогнозы о том, что похожий обстрел может повториться в ближайшие дни.