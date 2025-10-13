Зеленський може зустрітися з Трампом у Вашингтоні 17 жовтня, - FT

За даними журналіста, зустріч Трампа та Зеленського відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні.

Поінформоване джерело підтвердило РБК-Україна, що зустріч лідерів України та США відбудеться 17 жовтня.

За словами співрозмовника, про візит було домовлено під час останньої розмови Зеленського і Трампа.

Джерело зазначило, що оскільки під час розмови піднімалися важливі й делікатні теми (зброя, ППО, дипломатія тощо), деталі яких телефоном обговорити складно, то і було домовлено про особисту зустріч президентів.

Нагадаємо, цими вихідними Трамп та Зеленський провели дві телефонні розмови.

"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова", - повідомив вчора Зеленський.

За його словами, обговорювалися посилення протиповітряної оборони України та допомога у відновленні енергетики. Напередодні вони також говорили про захист України. Тоді вони також обговорили питання ППО.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо з цього приводу. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - сказав тоді Зеленський.

Остання зустріч Зеленського та Трампа

Варто нагадати, що востаннє Зеленський зустрівся з Трампом 23 вересня на полях Генасамблеї ООН і назвав її продуктивною. Після цього обидва лідери зробили низку заяв.

Зокрема, стало відомо, що Зеленський порушив питання поставок Україні американських далекобійних ракет Tomahawk.