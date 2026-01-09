ua en ru
Зеленський може зустрітися з Трампом, а долар знову б'є рекорди: новини за 8 січня

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 06:30
UA EN RU
Зеленський може зустрітися з Трампом, а долар знову б'є рекорди: новини за 8 січня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський може вже наступного тижня зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Тим часом курс долара знову побив рекорд.

Детальніше про те, що сталося в четвер, 8 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський зустрінеться з Трампом для фіналізації угоди про гарантії безпеки, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом для завершення угоди про гарантії безпеки вже наступного тижня, пише Axios.

Видання називає й інший варіант - зустріч двох лідерів країн під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Курс долара злетів до 43 гривень, євро б'є рекорди: що відбувається на валютному ринку

Курс долара в обмінниках перевалив за 43 гривні, євро також рекордно зріс - уже понад 50 гривень. Така динаміка може протриматися весь січень.

Що відбувається на ринку і чому вартість валюти підскочила в коментарі РБК-Україна пояснив банкір Тарас Лісовий.

ЗСУ спростували окупацію Андріївки на Сумщині: заява угруповання "Курськ"

Населений пункт Андріївка в Сумській області перебуває під повним контролем Сил оборони України. Інформація про його захоплення російськими військами не відповідає дійсності, зазначили в Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".

Незважаючи на спроби ворога просунутися на цій ділянці, Сили оборони утримують позиції.

"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" був змушений зупинити виробництво внаслідок масованого удару РФ по енергетиці України.

Підприємство оперативно відреагувало на знеструмлення, запровадивши антикризові заходи для безпечного зупинення обладнання.

РФ вдарила "Іскандерами" по багатоповерхівках Кривого Рогу

Російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівках у Кривому Розі. Один із будинків повністю зруйнований.

Унаслідок комбінованого удару росіян постраждали щонайменше 17 людей. Серед них - діти.

