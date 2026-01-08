Курс долара злетів до 43 гривень, євро б’є рекорди: що відбувається на валютному ринку

Курс долара в обмінниках перевалив за 43 гривні, євро також рекордно зросло - вже понад 50 гривень. Така динаміка може протриматись весь січень.

Що відбувається на ринку та чому вартість валюти підскочила у коментарі РБК-Україна пояснив банкір Тарас Лєсовий.

Чому збільшився курс долара

На сьогодні зростає ринкова вартість долара, адже попит на валюту перевищує її пропозицію. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що перевищення попиту над пропозицією долара – досить не значне (лише 10%), але воно підживлює ринковий курс на валюту.

Національний банк реагує на цю ситуацію і підвищує офіційний курс долара, але робить це плавно, допускаючи лише поступову девальвацію гривні. "У цьому випадку головна причина – суто економічна доцільність. За умов стабільної облікової ставки, надпотужних валютних резервів, мова йде саме про контрольовану девальвацію", - пояснює банкір.

Готівковий курс долара вперше перевищив 43 гривні (Інфографіка РБК-Україна)

Тарас Лєсовий вважає, що до кінця січня можлива зміна тенденції – попит на долар почне знижуватися, у відповідь на це, офіційний курс зафіксується на певних показниках.

Як реагує курс євро

Офіційний курс євро до гривні залежить від вартості євро до долара на міжнародному ринку, поки вона стабільна – 1,16-1,17 доларів за валюту Єврозони, пояснює Лєсовий.

Нацбанк підняв курс євро майже до 50 гривень (Інфографіка РБК-Україна)

Але, також на курс євро впливає вартість долара на внутрішньому ринку, її зростання тягне за собою підвищення курсу європейської валюти. Тому, зростають готівковий та офіційний курси євро.

Як емоції покупців впливають на курс

Важливу роль у зростанні вартості валюти грають емоції покупців. Спостерігаючи здорожчання долара та євро, вони починають скуповувати їх, чим ще більше підживлюють попит та, як наслідок, ціну на валюту.

Коли відбувається стрімке зростання курсів, на нього в першу чергу дуже швидко реагує саме готівковий ринок, вважає банкір. У такий період, різниця між курсами купівлі-продажу зростає до 0,7-1 гривні і навіть більше в очікуванні "на покупця".

"Сьогодні у банках різниця курсу євро досить строката: від 0,33 до 0,9 гривень. Однак емоційні гойдалки вщухнуть і готівковий ринок повернеться і більш-менш прогнозований "фарватер", - пояснює Тарас Лєсовий.