Зруйновано будинки та 17 постраждалих: яка ситуація в Кривому Розі після обстрілу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram .

Постраждалі та руйнування

За його словами, ввечері росіяни завдали по Кривому Рогу комбінованого удару. Балістичні ракети "Іскандер-М" влучили по сектору житлової забудови.

Фото: наслідки російського удару по Кривому Рогу (facebook.com/MNSDNE)

"Наразі вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей та 8 жінок. У лікарнях міста перебуває 15 поранених", - сказав Вілкул.

Він уточнив, що один чоловік перебуває у важкому стані, ще один - у вкрай важкому. Інші в стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

На місці атаки триває аварійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби.

Голова Ради оборони міста уточнив, що через атаку пошкоджено 29 багатоповерхівок, із них 10 - дуже серйозно. Один із будинків фактично зруйновано. Також пошкоджено до 10 об'єктів бізнесу та автомобілів. Під атаку потрапив і об'єкт інфраструктури.

Ситуація зі світлом, водою та опаленням

Вілкул розповів, що наразі 115 823 абоненти відключено від електропостачання. Половину міста забезпечують водопостачанням за рахунок генераторів. Без електрики 4 великі котельні, які забезпечують близько 1400 будинків. До ранку теплопостачання мають відновити в 335 будинках.

Біля місця удару окупантів працює штаб допомоги людям. Уже прийнято 16 заявок на матеріальну допомогу від міста.