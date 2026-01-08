ua en ru
Зруйновано будинки та 17 постраждалих: яка ситуація в Кривому Розі після обстрілу

Кривий Ріг, Четвер 08 січня 2026 22:10
Зруйновано будинки та 17 постраждалих: яка ситуація в Кривому Розі після обстрілу Фото: росіяни вдарили по Кривому Рогу (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Іван Носальський

Унаслідок комбінованого удару російських окупантів по Кривому Рогу постраждали щонайменше 17 осіб. Серед них - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

Постраждалі та руйнування

За його словами, ввечері росіяни завдали по Кривому Рогу комбінованого удару. Балістичні ракети "Іскандер-М" влучили по сектору житлової забудови.

Фото: наслідки російського удару по Кривому Рогу (facebook.com/MNSDNE)

"Наразі вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей та 8 жінок. У лікарнях міста перебуває 15 поранених", - сказав Вілкул.

Він уточнив, що один чоловік перебуває у важкому стані, ще один - у вкрай важкому. Інші в стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

На місці атаки триває аварійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні служби.

Голова Ради оборони міста уточнив, що через атаку пошкоджено 29 багатоповерхівок, із них 10 - дуже серйозно. Один із будинків фактично зруйновано. Також пошкоджено до 10 об'єктів бізнесу та автомобілів. Під атаку потрапив і об'єкт інфраструктури.

Ситуація зі світлом, водою та опаленням

Вілкул розповів, що наразі 115 823 абоненти відключено від електропостачання. Половину міста забезпечують водопостачанням за рахунок генераторів. Без електрики 4 великі котельні, які забезпечують близько 1400 будинків. До ранку теплопостачання мають відновити в 335 будинках.

Біля місця удару окупантів працює штаб допомоги людям. Уже прийнято 16 заявок на матеріальну допомогу від міста.

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, про ракетний удар по Кривому Рогу стало відомо близько 17:00. Через деякий час Вілкул розповів про те, що по місту вдарили ракетами "Іскандер".

Унаслідок такої атаки спочатку було відомо про 5 постраждалих. Їхнє число регулярно зростало.

Окупанти вже кілька днів поспіль тероризують мирних жителів Кривого Рогу. Учора, 7 січня, на місто була одна з наймасштабніших атак з початку повномасштабної війни.

