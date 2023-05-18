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Зеленський може відвідати саміт G7 у Японії: в ОП пояснили, від чого залежить рішення

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Четвер 18 травня 2023 12:47
Зеленський може відвідати саміт G7 у Японії: в ОП пояснили, від чого залежить рішення Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт G7 в японському місті Хіросіма, який почнеться у четвер, 18 травня, якщо дозволить ситуація на фронті.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкву у коментарі Kyodo.

Він зазначив, що Зеленський обов’язково візьме участь у саміті G7, проте поки не відомо, у якому форматі.

Жовква додав, що остаточне рішення щодо можливості візиту до Японії буде ухвалено в залежності від військової ситуації.

Нагадаємо, головними темами саміті "Великої сімки" в Японії стануть перекриття лазівок для обходу санкцій проти Росії та боротьба за вплив з Китаєм.

До того ж, лідери країн G7 планують посилити санкції проти РФ для того, аби енергетичні та експортні ресурси не допомагали військовим дії Кремля.

При цьому раніше в Білому домі зазначали, що питання повної заборони на експорт західних товарів до РФ не будуть обговорювати на саміті.

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