Зеленский может посетить саммит G7 в Японии: в ОП объяснили, от чего зависит решение

Президент Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7 в японском городе Хиросима, который начнется в четверг, 18 мая, если разрешит ситуация на фронте.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в комментарии Kyodo .

Он отметил, что Зеленский обязательно примет участие в саммите G7, однако пока неизвестно, в каком формате.

Жовква добавил, что окончательное решение о возможности визита в Японию будет принято в зависимости от военной ситуации.

Напомним, главными темами саммита "Большой семерки" в Японии станут перекрытие лазейок для обхода санкций против России и борьба за влияние с Китаем.

К тому же лидеры стран G7 планируют усилить санкции против РФ для того, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действиям Кремля.

При этом ранее в Белом доме отмечали, что вопрос полного запрета на экспорт западных товаров в РФ не будет обсуждаться на саммите.

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