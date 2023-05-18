ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский может посетить саммит G7 в Японии: в ОП объяснили, от чего зависит решение

Новина українською →
Четверг 18 мая 2023 12:47
Зеленский может посетить саммит G7 в Японии: в ОП объяснили, от чего зависит решение Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7 в японском городе Хиросима, который начнется в четверг, 18 мая, если разрешит ситуация на фронте.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в комментарии Kyodo.

Он отметил, что Зеленский обязательно примет участие в саммите G7, однако пока неизвестно, в каком формате.

Жовква добавил, что окончательное решение о возможности визита в Японию будет принято в зависимости от военной ситуации.

Напомним, главными темами саммита "Большой семерки" в Японии станут перекрытие лазейок для обхода санкций против России и борьба за влияние с Китаем.

К тому же лидеры стран G7 планируют усилить санкции против РФ для того, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действиям Кремля.

При этом ранее в Белом доме отмечали, что вопрос полного запрета на экспорт западных товаров в РФ не будет обсуждаться на саммите.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Игорь Жовква Офис президента Япония Саммит G7
NEWS
В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной ракетной атаки
В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной ракетной атаки
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса