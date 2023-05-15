Лідери G7 посилять нафтові та експортні санкції проти Кремля, - Reuters

Лідери країн "Великої сімки" (G7) планують посилити санкції щодо Росії на саміті в Японії цього тижня. Заходи будуть спрямовані на те, щоб енергетичні та експортні ресурси не допомагали військовим дії Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові заходи, оголошені лідерами під час зустрічей 19-21 травня, будуть спрямовані на ухилення від санкцій за участю третіх країн, а також на підрив майбутнього виробництва енергії у Росії та стримування торгівлі, яка підтримує російську армію

Крім того, офіційні особи США також очікують, що члени G7 погодяться скоригувати свій підхід до санкцій, щоб принаймні для певних категорій товарів будь-який експорт був автоматично заборонений, якщо вони не включені до списку дозволених товарів.

Адміністрація Байдена раніше підштовхувала союзників G7 до зміни підходу групи до санкцій, який сьогодні дозволяє продавати до Росії всі товари, якщо вони явно не занесені до чорного списку.

Ця зміна може ускладнити пошук проломів у режимі санкцій для Москви.

Хоча союзники не погодилися застосовувати новий підхід, офіційні особи США очікують, що в найбільш чутливих для російських військових областях країни члени "Великої сімки" приймуть презумпцію заборони на експорт, якщо вони не включені до спеціального списку.

Точні сфери, в яких будуть застосовуватися ці нові правила, все ще обговорюються.

"Ви повинні очікувати, що у кількох областях, особливо щодо оборонно-промислової бази Росії, відбудуться зміни у презумпції", - сказав анонімний американський чиновник.

Точне формулювання спільних заяв лідерів G7 ще підлягає обговоренню та коригуванню, перш ніж воно буде оприлюднене під час саміту. У G7 входять США, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Великобританія.

Дії лідерів G7 щодо Росії відбуваються в той час, коли західні союзники України шукають нові способи посилити санкції щодо Росії, від експортного контролю до візових обмежень та обмеження цін на нафту, які чинили тиск на президента Росії Володимира Путіна, але не зупинили у повній мірою масштабне вторгнення, яке почалося понад рік тому.

Деякі союзники США чинили опір ідеї заборонити торгівлю в цілому, а потім запровадити винятки для кожної категорії.

Європейський Союз, наприклад, має свій власний підхід і нині також веде переговори про свій 11-й пакет санкцій після вторгнення Росії в Україну, при цьому основна частина зосереджена на людях та країнах, що обходять існуючі торгові обмеження.

Очікується, що Україна, яка підтримується західною зброєю та грошима, найближчими тижнями розпочне великі контрнаступальні операції, щоб спробувати відбити у російських військ свої східні та південні території.

Президент України Володимир Зеленський цього тижня перебував у Європі для зустрічей із папою Франциском, а також із лідерами Франції, Італії та Німеччини. Очікується, що він звернеться до лідерів G7 віртуально чи особисто під час їхнього саміту у Хіросімі, повідомили офіційні особи.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив минулого місяця, що рішення G7 заборонити експорт до країни змусить Москву розірвати угоду щодо чорноморського зерна, яка забезпечує важливий експорт зерна з України. Очікується, що продовольча безпека після війни стане головною темою G7.