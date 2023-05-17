На саміті G7 не обговорюватиметься повна заборона експорту в Росію, - Білий дім
Питання повної заборони на експорт західних товарів до Росії не обговорюватимуться на саміті країн "Великої сімки" у Хіросімі.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.
За його словами, на саміті здебільшого розглядатимуться питання післявоєнного відновлення України.
"Я не чекаю того, про що повідомлялося, - цієї всеосяжної заборони на експорт. Основну увагу щодо застосування санкцій на саміті приділять контролю їх дотримання та їх обходу", - заявив Салліван на брифінгу.
Раніше низка ЗМІ повідомляла, що країни "Великої сімки" розглядають можливість переходу до нового санкційного режиму проти Росії, який передбачає повну заборону на експорт до країни та формування списків винятків, які допускаються до ввезення.
Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" планують посилити санкції щодо Росії на саміті в Японії цього тижня. Заходи будуть спрямовані на те, щоб енергетичні та експортні ресурси не допомагали військовим дії Москви.
Також ми писали, що управління національної поліції Японії направить для охорони майбутнього саміту "Великої сімки" близько 24 тисяч співробітників.
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