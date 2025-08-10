ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський може долучитися до переговорів після зустрічі Трампа і Путіна, - CNN

Неділя 10 серпня 2025 15:45
UA EN RU
Зеленський може долучитися до переговорів після зустрічі Трампа і Путіна, - CNN Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із диктатором Володимиром Путіним на Алясці. У ЗМІ повідомили, що можливу участь глави України Володимира Зеленського в переговорному процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Європейські лідери поспішили прояснити умови перемовин і наголосили на необхідності участі України в обговоренні її майбутнього.

У сільській місцевості Англії відбулася поспішна зустріч європейських посадовців із віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Представники кількох країн ЄС заявили, що підтримують дипломатичні зусилля Трампа, однак наполягають на припиненні вогню до початку будь-яких мирних переговорів та активній ролі Києва.

Президент України Володимир Зеленський наразі не включений до офіційного списку учасників саміту на Алясці, який запланований на п’ятницю.

Два джерела CNN близькі до адміністрації США заявили, що Білий дім не виключив його можливу участь у деяких окремих зустрічах.

За словами одного з посадовців, всі питання щодо Зеленського будуть вирішуватися після двосторонньої зустрічі Трампа і Путіна.

Саміт організували дуже швидко, тож багато деталей досі не розголошено, зокрема точне місце проведення зустрічі.

Посадовець зазначив, що Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту за участю президента України, але "Білий дім планує двосторонню зустріч, запрошену президентом Путіним".

Переговори Трампа і Путіна щодо миру в Україні

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Перед цим американський лідер не виключив обміну територіями між державами.

Видання WSJ писало, що на зустрічі Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора з інших районів та областей.

Водночас, лідери країн ЄС та Україна висунули свою пропозицію щодо мирного врегулювання для переговорів американського та російського лідерів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що пропозиція Путіна - це спроба повтору кримського сценарію. Глава держави підкреслив, що Київ не дозволить цьому статися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним
Долю України вирішать на Алясці? Що відомо про саміт і плани Трампа з Путіним
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН