Зеленський може долучитися до переговорів після зустрічі Трампа і Путіна, - CNN

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із диктатором Володимиром Путіним на Алясці. У ЗМІ повідомили, що можливу участь глави України Володимира Зеленського в переговорному процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Європейські лідери поспішили прояснити умови перемовин і наголосили на необхідності участі України в обговоренні її майбутнього.

У сільській місцевості Англії відбулася поспішна зустріч європейських посадовців із віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Представники кількох країн ЄС заявили, що підтримують дипломатичні зусилля Трампа, однак наполягають на припиненні вогню до початку будь-яких мирних переговорів та активній ролі Києва.

Президент України Володимир Зеленський наразі не включений до офіційного списку учасників саміту на Алясці, який запланований на п’ятницю.

Два джерела CNN близькі до адміністрації США заявили, що Білий дім не виключив його можливу участь у деяких окремих зустрічах.

За словами одного з посадовців, всі питання щодо Зеленського будуть вирішуватися після двосторонньої зустрічі Трампа і Путіна.

Саміт організували дуже швидко, тож багато деталей досі не розголошено, зокрема точне місце проведення зустрічі.

Посадовець зазначив, що Трамп відкритий до проведення тристороннього саміту за участю президента України, але "Білий дім планує двосторонню зустріч, запрошену президентом Путіним".