Зеленський: Москва використовує Білорусь для шантажу Європи і атак по Україні

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Росія використовує територію Білорусі для атак по Україні та шантажу Європи, зокрема запускає реактивні дрони-камікадзе "Шахед" і підтримує зв’язок для ударів саме з білоруської території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, оператори російських реактивних "Шахедів" працюють по Україні в тому числі з Білорусі, а сама країна фактично перетворена Москвою на полігон для демонстрації сили та залякування Європи й світу так званими "Орєшніками".

Президент наголосив, що залежність Білорусі від Росії не зменшується, а навпаки - поглиблюється, створюючи додаткові загрози для всього європейського континенту.

"Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, необхідні для створення загрози проти всіх нас у Європі", - зазначив Зеленський.

Він також згадав події 2020 року в Білорусі, наголосивши, що тоді білоруський народ не отримав достатньої міжнародної підтримки, і наслідки цього сьогодні відчувають усі.

"Тепер ми всі бачимо, наскільки складніше, дорожче й небезпечніше стало для всіх через повну залежність Білорусі від Москви", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що для Європи критично важливо не втрачати жоден народ, який прагне свободи, і не зволікати з рішеннями.

"Ми маємо щодня працювати на сильну Європу", - резюмував президент.

Раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявляв, що його країна розмістила у себе ракетний комплекс "Орєшнік" у відповідь на "агресію Заходу". За його словами, Білорусь не збирається воювати із західними країнами, і підкреслив, що "цього ніколи не станеться".

Що відомо про "Орєшнік"

Зазначимо, "Орєшнік", імовірно, є модифікацією ракети РС-26 "Рубеж". За неофіційними даними, дальність її польоту може сягати близько 5500 кілометрів, однак у відкритих джерелах інформації про цю ракету небагато.

Детальніше про російську ракету – в матеріалі РБК-Україна.

