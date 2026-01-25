Зеленський: Москва використовує Білорусь для шантажу Європи і атак по Україні

За його словами, оператори російських реактивних "Шахедів" працюють по Україні в тому числі з Білорусі, а сама країна фактично перетворена Москвою на полігон для демонстрації сили та залякування Європи й світу так званими "Орєшніками".

Президент наголосив, що залежність Білорусі від Росії не зменшується, а навпаки - поглиблюється, створюючи додаткові загрози для всього європейського континенту.

"Промисловість Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв’язки допомагають Путіну купувати компоненти, необхідні для створення загрози проти всіх нас у Європі", - зазначив Зеленський.

Він також згадав події 2020 року в Білорусі, наголосивши, що тоді білоруський народ не отримав достатньої міжнародної підтримки, і наслідки цього сьогодні відчувають усі.

"Тепер ми всі бачимо, наскільки складніше, дорожче й небезпечніше стало для всіх через повну залежність Білорусі від Москви", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що для Європи критично важливо не втрачати жоден народ, який прагне свободи, і не зволікати з рішеннями.

"Ми маємо щодня працювати на сильну Європу", - резюмував президент.