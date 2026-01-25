RU

Зеленский: Москва использует Беларусь для шантажа Европы и атак по Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россия использует территорию Беларуси для атак по Украине и шантажа Европы, в частности запускает реактивные дроны-камикадзе "Шахед" и поддерживает связь для ударов именно с белорусской территории.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, операторы российских реактивных "Шахедов" работают по Украине в том числе из Беларуси, а сама страна фактически превращена Москвой в полигон для демонстрации силы и запугивания Европы и мира так называемыми "Орешниками".

Президент подчеркнул, что зависимость Беларуси от России не уменьшается, а наоборот - углубляется, создавая дополнительные угрозы для всего европейского континента.

"Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, необходимые для создания угрозы против всех нас в Европе", - отметил Зеленский.

Он также вспомнил события 2020 года в Беларуси, подчеркнув, что тогда белорусский народ не получил достаточной международной поддержки, и последствия этого сегодня ощущают все.

"Теперь мы все видим, насколько сложнее, дороже и опаснее стало для всех из-за полной зависимости Беларуси от Москвы", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что для Европы критически важно не терять ни один народ, который стремится к свободе, и не медлить с решениями.

"Мы должны ежедневно работать на сильную Европу", - резюмировал президент.

 

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявлял, что его страна разместила у себя ракетный комплекс "Орешник" в ответ на "агрессию Запада". По его словам, Беларусь не собирается воевать с западными странами, и подчеркнул, что "этого никогда не произойдет".

Что известно об "Орешнике"

Отметим, "Орешник", предположительно, является модификацией ракеты РС-26 "Рубеж". По неофициальным данным, дальность ее полета может достигать около 5500 километров, однако в открытых источниках информации об этой ракете немного.

Подробнее о российской ракете - в материале РБК-Украина.

