Зеленський про мітинги щодо Федорова: люди роблять те, що хочуть

Український народ має повне право на висловлення своєї думки та незгоди з рішеннями влади.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Глава держави уперше відреагував на протести українців через відставку міністра оборони Михайла Федорова.
Зеленський запевнив, що знає про настрої в країні та бере їх до уваги.
"Я розумію, чую і реагую на те, що каже суспільство. Ми боремося за свободу і демократію. Люди роблять те, що хочуть. Хотіли вийти - і правильно", - заявив президент.
Окрім того, Зеленський публічно пообіцяв, що Федоров залишиться членом його команди, проте деталі розкривати не захотів.
"Федоров залишиться в моїй команді, однак про його точну роль буде оголошено пізніше", - додав глава держави.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Федоров пропонував Зеленському замінити Сирського та Гнатова. Міністр уже пояснив, чому добивався таких масштабних змін.
Також ми писали, яку посаду президент пропонував чинному главі МО.
Ба більше, стало відомо, що ЄС чекає від Зеленського пояснень щодо відставки Федорова.