Зеленський про мітинги щодо Федорова: люди роблять те, що хочуть

Глава держави уперше відреагував на протести українців через відставку міністра оборони Михайла Федорова.

Зеленський запевнив, що знає про настрої в країні та бере їх до уваги.

"Я розумію, чую і реагую на те, що каже суспільство. Ми боремося за свободу і демократію. Люди роблять те, що хочуть. Хотіли вийти - і правильно", - заявив президент.

Окрім того, Зеленський публічно пообіцяв, що Федоров залишиться членом його команди, проте деталі розкривати не захотів.

"Федоров залишиться в моїй команді, однак про його точну роль буде оголошено пізніше", - додав глава держави.