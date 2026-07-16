Зеленский о митингах из-за Федорова: люди делают то, что хотят

Глава государства впервые отреагировал на протесты украинцев из-за отставки министра обороны Михаила Федорова.

Зеленский заверил, что знает о настроениях в стране и принимает их во внимание.

"Я понимаю, слышу и реагирую на то, что говорит общество. Мы боремся за свободу и демократию. Люди делают то, что хотят. Хотели выйти - и правильно", - заявил президент.

Зеленский публично пообещал, что Федоров останется членом его команды, однако детали раскрывать не захотел.

"Федоров останется в моей команде, однако о его точной роли будет объявлено позже", - добавил глава государства.