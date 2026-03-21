Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський про мирні переговори у США: треба зрозуміти, наскільки РФ реально готова до миру

21:20 21.03.2026 Сб
2 хв
Переговори України та США продовжаться
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський заявив, що після сьогоднішньої зустрічі у США українська команда продовжить завтра переговори з американською стороною щодо завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

Читайте також: Скільки українців вірять, що переговори дадуть мир: що показало опитування

"Наша команда зараз в Америці, була вже зустріч сьогодні. З американської сторони - Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну - війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна. Команди продовжать спілкуватись і завтра", - заявив президент.

Він зазначив, що найголовніше, що потрібно - так це зрозуміти, наскільки російська сторона дійсно готова до реального завершення війни і наскільки РФ готова робити це чесно та достойно.

"Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди", - резюмував глава держави.

Відновлення мирного процесу

Нагадаємо, що з початку року Україна, США та Росія провели три раунди мирних переговорів. Четвертий очікувався на початку березня, але був відкладений через конфлікт на Близькому Сході.

Днями Україна та Росія офіційно підтвердили, що переговори наразі призупинені. Сторони не відмовлялися від них, але зустрічі переносяться на прохання американців.

Тепер же сторони, ймовірно, рухаються до відновлення мирного процесу. Сьогодні, у суботу, до Маямі прибула українська делегація, а напередодні Зеленський говорив, що на зустрічі планують обговорити три питання.

За його словами, серед цих питань — дата нової тристоронньої зустрічі, продовження контактів із США на тлі призупинення низки санкцій США проти російської енергетики, а також продовження роботи над документами для завершення війни, гарантій безпеки та відновлення України.

Більше по темі:
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМирні переговориВійна в Україні